Український журналіст Дмитро Гордон у суді фактично спростував власну заяву, яку зробив в етері політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера". В одному з етерів Гордон заявив, що п'ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко начебто причетний до поступки Маріуполем росіянам у 2014 році.

Про це повідомляє український телеканал “Прямий”.

Як відомо, після того, як Гордон зробив цю заяву, Петро Порошенко подав проти нього позов за поширення наклепу в етері.

І в п’ятницю, 5 серпня, після засідання Шевченківського райсуду, адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що у суді Дмитро Гордон фактично спростував свою заяву щодо п’ятого президента.

Зокрема адвокат журналіста Василь Рябченко під час судового засідання запевнив суддю, що з’ясував правову позицію свого клієнта та наголосив, що заява Дмитра Гордона не стосувалась Петра Порошенка.

“Це стосувалося загалом політичного керівництва країни. Це особисто не стосувалося Петра Олексійовича”, – відповів Рябченко на запитання судді, кого стосувалась заява Дмитра Гордона.

За словами Іллі Новікова, ці слова адвоката – про зміну позиції Дмитра Гордона – дозволили суду відмовити у задоволенні позову, оскільки Рябченко доводив, що слова Гордона були “оціночним судженням”, а не реальними фактами, і що ці його слова не стосувались конкретно п’ятого президента України.

“Ми на 90% вважаємо, що це наслідок того, що Гордон змінив свою позицію щодо того, що він говорить публічно. Публічно він говорив, що у нього є докази, що він впевнений, що він буде захищатись, що він приведе купу свідків, а фактично у суді з самого початку він зайняв позицію, що це було оцінювальне судження, коли він говорив, що президент Порошенко, який став президентом 7 червня 2014 року, віддав наказ залишити українським військам Маріуполь, який було залишено в травні 2014-го, а звільнено 13 червня”, — сказав Ілля Новіков.

Він додав, що на 90% ця ситуація задовільняє їх, адже вони отримали те, чого хотіли – Дмитро Гордон відмовився від свого публічного звинувачення.

Однак захист Порошенка все ж подасть апеляційну скаргу на рішення суду щодо відмови у задоволенні позову.

“Ми вважаємо, що судове рішення на 100%, а не на 90% має відповідати закону”, — наголосив Новіков.

За словами адвоката Петра Порошенка, для судової практики України це в принципі дуже важлива історія, адже чимало людей вважають, що навіть особиста думка досвідчених журналістів може бути правдою. Тому захист п’ятого президента має намір оскаржувати це рішення, аби довести, що не всі особисті судження журналістів є правдивими.

“Якщо Гордону, як у цьому випадку, або іншим особам, якщо їм не соромно відмовлятися від своїх власних слів задля того, щоб суд формально проголосив, що вони не винні — це акцентує їхнє ставлення до своєї власної репутації, своїх власних слів. Нас, у принципі, такий підхід відповідача радше влаштовує”, – уточнив Новіков.

Адвокат Порошенка додав, що сьогоднішнє рішення суду “перекидає місточок” для продовження роботи щодо притягнення до відповідальності осіб за розповсюдження неправдивої інформації.

Як пояснив Новіков, адвокати Порошенка готуються до судового процесу зі студією “Квартал 95”, яка в день трагедії в Оленівці поширила черговий наклеп проти Порошенка.

“Ми не зупинимося на цьому. Ми маємо намір використовувати цей процес і взагалі використовувати інструменти, які цивільний процес надає особі, яка вважає, що про неї розповсюджено неправдиву інформацію, щоб примушувати людей, які таку інформацію розповсюдили, до публічної зміни позиції”, — запевнив він.