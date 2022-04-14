Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба дав прихисток цуценятку з Маріуполя, господарі якого зникли безвісти.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Instagram.

Нового члена сім’ї Дмитро Кулеба назвав Марік – його разом з іншими песиками вивезли з Маріуполя, де зникли безвісти люди, у яких мама-собака народила цуценят.

“Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя”, – поділився очільник МЗС із читачами.

До слова, Марік – вже третій песик у домі міністра, у нього є ще двоє дорослих собак, Густав і Бенджі.

Кулеба наголосив, що війна – це страждання не лише для людей, а й для тварин.

“І людяність — це дбати і про перших, і про других. Беріть тварин, які залишилися самотніми”, – написав міністр.