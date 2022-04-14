Про це міністр написав на своїй сторінці в Instagram.
Нового члена сім’ї Дмитро Кулеба назвав Марік – його разом з іншими песиками вивезли з Маріуполя, де зникли безвісти люди, у яких мама-собака народила цуценят.
“Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя”, – поділився очільник МЗС із читачами.
До слова, Марік – вже третій песик у домі міністра, у нього є ще двоє дорослих собак, Густав і Бенджі.
Кулеба наголосив, що війна – це страждання не лише для людей, а й для тварин.
“І людяність — це дбати і про перших, і про других. Беріть тварин, які залишилися самотніми”, – написав міністр.
- Нагадаємо, російські військові розграбували запаси їжі тварин із харківського “Фельдман-Екопарку”.
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Служба безпеки України перехопила розмови російських військових, зокрема, де вони зізнаються, що почали їсти собак. У телефонних розмовах з родичами вони розповідають як ґвалтують неповнолітніх.