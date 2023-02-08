Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на відео порізав членський квиток Європейського інституту омбудсмана (ЄІО) та заявив про вихід з об'єднання. Він пояснив свої дії незаконним вивозом двох українських дітей членом організації з Австрії до Росії.

Відповідне відео Дмитро Лубінець поширив у Facebook.

Він наголосив, що за даними ЗМІ, вивіз дітей організував доктор Йозеф Зігеле, Генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю. В Австрії розпочали офіційне розслідування дій Йозефа Зігеле.

“Надіслав терміновий лист членам Європейського інституту омбудсмана про вихід із цього об’єднання. Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, “правозахисник Європейського інституту омбудсмана (ЄІО)” вивіз на територію РФ”, – заявив він.

Омбудсмен зауважив, що дії генсекретаря ЄІО є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. За його словами, насильне передання дітей у такому випадку “є однією з ознак геноциду”.

Він наголосив, що об’єднання не провело внутрішнього розслідування та не наклало санкції на Йозефа Зігеле. Також президент організації не відповів на запити Лубінця.

“Звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу із Європейського інституту омбудсмана та засудити дії його керівництва”, – підкреслив він.