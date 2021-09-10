У спікера парламенту Дмитра Разумкова тест на COVID-19 дав позитивний результат.

Про це спікер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ще сьогодні вранці Дмитро Разумков провів брифінг у Верховній Раді.

Хворобу виявили випадково, під час формального тестування перед форумом Ялтинської Європейської стратегії. Зараз політик почувається добре.

Спікер попередив, що перебуватиме певний час на самоізоляції та закликав пам’ятати, що коронавірус нікуди не зник.