Джерело: ЦЕНЗОР.НЕТ

У МВС повідомили, що комісія, яка проводила службове розслідування не встановила “фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека Д. П. з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні”. Також у МВС зазначили, що у них немає підстав для перевірки Тишлека на поліграфі, а з власної ініціативи він такого бажання не висловлює.

Нагадаємо, що передумовою для проведення перевірки стало розслідування Bihus, в якому стверджувалось, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування. Крім того, родина дружини Тишлека, Олександри Балакай, переїхала до Ростовської області РФ та отримала російське громадянство.