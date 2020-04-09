Про це у своєму відеозверненні повідомив глава Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Як повідомлялося раніше, в прес-службі міської ради Дніпра поінформували про те, що в’їзд в місто для транспорту з інших областей буде закритий з 8 квітня. Відповідна інформація як і раніше розміщена на сайті мерії.

Але, за словами голови Дніпропетровської ОДА, сьогодні в’їзд в місто та виїзд з нього відкриті для всіх, оскільки рішень про його обмеження не приймалося.

“Наразі жодних обмежень щодо в’їзду до обласного центру не існує. Тому що не було відповідного рішення обласної комісії ТЕБ і НС. Транзитні машини, машини з інших областей можуть спокійно в’їжджати до міста і виїжджати з нього. Блокпости, які є навколо Дніпра, діють в штатному режимі. Ми працюємо в повній взаємодії з Нацполіцією”, — сказав Бондаренко.

Голова ОДА додав, що такі обмеження будуть діяти тільки в разі потреби, а рішення про їх введення буде приймати обласна комісія.

“Ми домовилися з очільником міськради Дніпра Борисом Філатовим, що за потреби будемо обговорювати необхідність обмежити рух до Дніпра, виносити це питання на обласну комісію ТЕБ і НС та ухвалювати рішення”, — наголосив Бондаренко.