У Дніпрі прийняли рішення заборонити в'їзд в місто для транспорту з інших областей України.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра.

Уточнюється, що рішення було прийнято спеціальною комісією з ліквідації надзвичайно ситуації природного характеру.

“З 8 квітня в Дніпро заборонений в’їзд транспорту з інших регіонів України. Виняток тільки для тих транспортних засобів, які залучаються до заходів із життєзабезпечення населення міста, наприклад, доставка продовольчих товарів. Обмеження вступають в силу 8 квітня і будуть діяти до кінця загальнодержавного карантину, введеного урядом по всій Україні”, – сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що в’їзд в місто буде контролюватися співробітниками патрульної поліції і Національної гвардії, які перевірятимуть транспорт, а також вимірювати температуру всіх людей, які в’їжджають в місто. Люди з високою температурою будуть госпіталізовані.

Крім того, міська влада також прийняла рішення забезпечити охорону периметра 21-ї інфекційної лікарні Дніпра силами співробітників поліції.