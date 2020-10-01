Найближчими днями у Дніпрі розпочнеться другий у цьому році міжнародний мультидисциплінарний фестиваль ГогольFest.

#Букви стежили за тим, як Річковий вокзал у місті перетворюється на головну локацію фестивалю.

Вже завтра, 2 жовтня, розпочнеться фестиваль DniPRO ГогольFest, який триватиме дві ночі та два дні. Головною локацією події стане дніпровський Річковий вокзал. Саме тут на 5 поверхах будуть розташовані візуальна, освітня, перформативна, кіно та нічна музична програми фестивалю.

Споруда Річкового вокзалу вже кілька десятків років стоїть закинутою.

Близько місяця команду DniPRO ГогольFest працює над тим, аби принести локацію до ладу. Наразі йдуть останні приготування перед першою подією в рамках фестивалю — масштабною світловою інсталяцією з LED-екранами, new media артом та музикою від місцевого композитора.

Всі дні фестивалю саме тут, на Річковому вокзалі, працюватиме художня експозиція “Трансформація”, над створенням якої працювало близько 40 митців. Крім того, впродовж фестивалю більше десятка перформансів проходитимуть на різних поверхах споруди з ранку до ночі.

Найтепліше приміщення на нульовому поверсі вокзалу перетвориться на кінозал. Там пройде цикл кінопоказів та освітня програма “Що ми винесли з карантину”.

Всі події фестивалю відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень. Особливості локації (це напіввідкритий простір, який добре продувається) зіграв на руку організаторам події.

“Це спеціально для того, щоб весь вірус видувався та було завжди свіже повітря”, — зазначив директор фестивалю Максим Демський.