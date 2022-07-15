Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що пуски ракет Х-101 війська РФ здійснили з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.
Водночас чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Схід”.
Зауважимо, що кілька ракет влучило по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, російська атака забрала життя 3 людей, ще 15 поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
ДОВІДКА. Ракета Х-101 — одна із найтехнологічніших на озброєнні Росії. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів, а дальність польоту становить — 5 500 кілометрів. Швидкість ракети — 720 км/год.
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