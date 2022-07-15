15 липня, близько 22:00 росіяни завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Пуски здійснювалися з Каспійського моря. Втім, чотири ракети вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски ракет Х-101 війська РФ здійснили з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Водночас чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Схід”.

Зауважимо, що кілька ракет влучило по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, російська атака забрала життя 3 людей, ще 15 поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

ДОВІДКА. Ракета Х-101 — одна із найтехнологічніших на озброєнні Росії. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів, а дальність польоту становить — 5 500 кілометрів. Швидкість ракети — 720 км/год.