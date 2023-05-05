Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram. 

За його словами, тричі протягом дня окупанти атакували Нікопольський район. Також з важкої артилерії та РСЗВ ворог накрив Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь.

Лукашук запевнив, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілів є пошкодження приватного будинку та господарської споруди.

В інших районах Дніпропетровської області протягом дня обстрілів не зафіксовано. 