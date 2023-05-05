Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, тричі протягом дня окупанти атакували Нікопольський район. Також з важкої артилерії та РСЗВ ворог накрив Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь.
Лукашук запевнив, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілів є пошкодження приватного будинку та господарської споруди.
В інших районах Дніпропетровської області протягом дня обстрілів не зафіксовано.
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- Протягом минулої доби, 4 травня, російські окупанти вбили двох мешканців Донецької області. Ще п’ятеро зазнали поранень.