Протягом 5 травня російські війська завдавали ударів по низці районів Дніпропетровської області. Зокрема, від обстрілів ворога потерпав Нікополь.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, тричі протягом дня окупанти атакували Нікопольський район. Також з важкої артилерії та РСЗВ ворог накрив Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь.

Лукашук запевнив, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілів є пошкодження приватного будинку та господарської споруди.

В інших районах Дніпропетровської області протягом дня обстрілів не зафіксовано.