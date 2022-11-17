Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
У ніч на 17 листопада понад 70 російських снарядів “прилетіли” вночі в Нікопольський район. Російські військові обстріляли “Градами” та важкою артилерією чотири громади — Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.
Втім, за його словами, люди не постраждали: “Найбільше постраждав Нікополь”, — додав Резніченко.
Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики наразі перебувають 6 000 абонентів.
Також через обстріл знеструмлена й помпова станція місцевого водоканалу. Внаслідок чого понад 40 000 родин лишилися без води: “Енергетики уже лагодять лінії. В інших районах ніч з тривогою, та минулося без атак”, — йдеться в повідомленні.
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