У Дніпропетровській області енергетики вже заживили понад 70% критичної інфраструктури, а також повернули електрику у 20% осель.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, комунальники поновлюють роботу водоканалів.

Зазначається, що в області діють, зокрема, графіки погодинних відключень: “Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему”, — написав Резніченко.

Голова ОВА подякував енергетикам та комунальникам за характер та незламність: “Продовжуємо працювати”, — додав він.

23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.