Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, комунальники поновлюють роботу водоканалів.
Зазначається, що в області діють, зокрема, графіки погодинних відключень: “Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему”, — написав Резніченко.
Голова ОВА подякував енергетикам та комунальникам за характер та незламність: “Продовжуємо працювати”, — додав він.
23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури.
У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
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- 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
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