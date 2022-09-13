У ніч на 13 вересня російські військові поцілили по території Дніпропетровської області. Внаслідок чого зафіксовано 6 ударів по Нікопольському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, “всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина”. Росіяни вдарили по району шість разів.

Ворог скерував на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади “Урагани”, “Гради” та важку артилерію. Резніченко зауважив, що минулося без постраждалих.

Втім, в області пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони.

Наразі уточнюються масштаби пошкоджень.