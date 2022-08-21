Протягом всієї ночі Дніпропетровська область потерпала від російських обстрілів. Ворог знову атакував два райони — Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, 5 разів росіяни вдарили по Нікопольському. На сам Нікополь вони скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві. Внаслідок чого вогонь знищив обладнання.

Також у місті понівечена школа, один будинок зруйнований, близько двох десятків — пошкоджені. Водночас виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла наразі перебувають понад 3 000 нікопольчан. На місці вже працюють аварійні бригади. Варто зауважити, що люди не постраждали.

Марганецьку громаду тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та “Градів”. Люди також залишилися неушкодженими. У Марганці пошкоджена високовольтна лінія — знеструмлені понад 2 200 помешкань. Зараз в місті тривають відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді — 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків.

У Криворізькому районі росіяни з “Ураганів” обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Резніков зазначив, що обійшлося без жертв та руйнувань.