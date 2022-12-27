У ніч на 27 російські окупаційні війська п’ять разів завдали удару по Нікопольського району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади — Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.

Постраждалих та загиблих в області внаслідок обстрілу немає.

Зазначається, що в Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу: “Зачепили й парники та магазин”, — додав голова ОВА.

Водночас у Марганецькій громаді наслідки нічних ударів ще з’ясовуються: “У решті районів тривога сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно”, — йдеться в повідомленні.