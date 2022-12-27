Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади — Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.
Постраждалих та загиблих в області внаслідок обстрілу немає.
Зазначається, що в Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.
У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу: “Зачепили й парники та магазин”, — додав голова ОВА.
Водночас у Марганецькій громаді наслідки нічних ударів ще з’ясовуються: “У решті районів тривога сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно”, — йдеться в повідомленні.
- 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників ФСБ РФ.