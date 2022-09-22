Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що у Дніпропетровські області окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Внаслідок ворожої атаки є одна загибла людина.

Про це він повідомив у Telegram.

“Близько опівночі росіяни накрили “Градами” Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка”, — написав голова ОВА.

У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газогін та лінії електропередач.

Також від обстрілів зазнали ушкоджень дві лікарні, школа, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив ворог і стели на Алеї пам’яті.

Водночас спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах: “Займання вогнеборці уже приборкали”, — йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, у Кривому Розі через атаку ворожого дрона горіла двоповерхова будівля. Рятувальники вже загасили полум’я. Втім, люди не постраждали.