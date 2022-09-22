Про це він повідомив у Telegram.
“Близько опівночі росіяни накрили “Градами” Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка”, — написав голова ОВА.
У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газогін та лінії електропередач.
Також від обстрілів зазнали ушкоджень дві лікарні, школа, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив ворог і стели на Алеї пам’яті.
Водночас спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах: “Займання вогнеборці уже приборкали”, — йдеться в повідомленні.
За словами Резніченка, у Кривому Розі через атаку ворожого дрона горіла двоповерхова будівля. Рятувальники вже загасили полум’я. Втім, люди не постраждали.
- В ніч на 22 вересня російські військові завдали удару по Миколаєву. Під ворожий удар потрапили різні райони міста.
- Станом на початок 211-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.