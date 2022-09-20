В ніч на 20 вересня російські військові знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог накрив "Градами" та важкою артилерією три громади — Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни 5 разів вдарили по громадах, випустивши на міста та села понад 100 снарядів.

Резніченко запевнив, що попередньо, люди не постраждали. Водночас уточнюються масштаби руйнацій, а на місці працюють рятувальники та поліція.

Голова ОВА зазначив, що в інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.