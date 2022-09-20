Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни 5 разів вдарили по громадах, випустивши на міста та села понад 100 снарядів.
Резніченко запевнив, що попередньо, люди не постраждали. Водночас уточнюються масштаби руйнацій, а на місці працюють рятувальники та поліція.
Голова ОВА зазначив, що в інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
- Всю ніч на 17 вересня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожими обстрілами опинились три громади району.
- Російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло двоє мешканців села Велика Костромка.
- Станом на початок 209-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка.