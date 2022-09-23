Сьогодні вранці, 23 вересня, російські загарбники вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, сьогодні вранці, 23 вересня, окупанти завдали ударів з “Градів” та важкої артилерії по Нікополю й Марганцю у Дніпропетровській області. Загалом росіяни скерували на мирні міста майже 30 снарядів.

“Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими… Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район”, – зазначив Валентин Резніченко.

У Марганці внаслідок ранкових обстрілів двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

Крім того, у місті сталося займання будинку, проте пожежникам вдалося загасити полум’я. Російські снаряди влучили й пошкодили 8 будинків, один – зруйновано повністю. Натомість у Нікополі, за попередньою інформацією, понівечені 10 будинків.

Також через атаку російських військ без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії електропередач. За даними голови Дніпропетровської ОВА, на місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій ще уточнюються.