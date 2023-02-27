У ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області.

Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, внаслідок атаки в Нікополі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, автівку, два газогони та електромережі.

Як запевняє Лукашук, люди не постраждали. Також він додає, що обстеження територій триває.

“Більше ворожих обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано”, – зазначає голова ДОР.

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 лютого, російські окупаційні війська майже два десятки раз обстріляли з ворожої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. У Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди. В Нікополі рятувальники загасили пожежу у житловому будинку, що сталася внаслідок атаки окупантів. Понівечено також дві п’ятиповерхівки і три приватні будинки, ресторан, газогін, лінії електропередач.