Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, внаслідок атаки в Нікополі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, автівку, два газогони та електромережі.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Як запевняє Лукашук, люди не постраждали. Також він додає, що обстеження територій триває.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

“Більше ворожих обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано”, – зазначає голова ДОР.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 лютого, російські окупаційні війська майже два десятки раз обстріляли з ворожої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. У Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди. В Нікополі рятувальники загасили пожежу у житловому будинку, що сталася внаслідок атаки окупантів. Понівечено також дві п’ятиповерхівки і три приватні будинки, ресторан, газогін, лінії електропередач.