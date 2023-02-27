Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, внаслідок атаки в Нікополі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, автівку, два газогони та електромережі.
Як запевняє Лукашук, люди не постраждали. Також він додає, що обстеження територій триває.
“Більше ворожих обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано”, – зазначає голова ДОР.
Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 лютого, російські окупаційні війська майже два десятки раз обстріляли з ворожої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. У Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди. В Нікополі рятувальники загасили пожежу у житловому будинку, що сталася внаслідок атаки окупантів. Понівечено також дві п’ятиповерхівки і три приватні будинки, ресторан, газогін, лінії електропередач.
- Вдень 25 лютого російські війська завдали ударів по двох громадах Дніпропетровської області. Ворог пошкодив лінію електропередач, а також вдарив по околицях одного з сіл.
- 25 лютого російські військові завдали удару по Краматорську та Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені, а також руйнування.
- Вчора, 25 лютого, в лісі поблизу села Глібівка, що на Київщині неподалік міста Гостомель, відкрили пам’ятник. Рік тому на цьому місці героїчно загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова підполковник Геннадій Матуляк.