Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ворог вдарив “Градами” та важкою артилерією.
Також, за словами голови ОВА, у Червоногригорівській громаді окупанти вбили 37-річного чоловіка та поранили 42-річного чоловіка. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
Нагадаємо, що вночі 7 жовтня російські загарбники завдали шість ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
- 7 жовтня російські військові знову завдали ракетного удару по території Запоріжжя та області.
- У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни залякують місцевих мешканців, які не підтримали “приєднання” захоплених українських територій до складу РФ на псевдореферендумі.