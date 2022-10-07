Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ворог вдарив “Градами” та важкою артилерією.

Також, за словами голови ОВА, у Червоногригорівській громаді окупанти вбили 37-річного чоловіка та поранили 42-річного чоловіка. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що вночі 7 жовтня російські загарбники завдали шість ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.