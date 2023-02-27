Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, внаслідок обстрілів Марганецької громади Нікопольського району пошкоджено 8 приватних будинків, 3 господарські споруди, кілька автівок та газогін. Окупанти гатили з важкої артилерії по Марганцю й по мирним селам громади, випустивши майже чотири десятки снарядів. Обійшлося бех жертв.
Окрім цього, армія РФ атакувала Нікополь. Також протягом дня стався обстріл Великомихайлівської громади у Синельниківському районі, внаслідок якого пошкоджено легковий автомобіль.
“Терористи воюють і помирають за імперські амбіції країни-агресора, проти демократичного світу і здорового ґлузду. Окупантам ніколи не перемогти у цій війні”, – наголосив Лукашук.
- У ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області.
- Вдень 25 лютого російські війська завдали ударів по двох громадах Дніпропетровської області. Ворог пошкодив лінію електропередач, а також вдарив по околицях одного з сіл.
- 25 лютого російські військові завдали удару по Краматорську та Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені, а також руйнування.