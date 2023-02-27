Протягом дня, 27 лютого, російське вороже військо вдарило по двом районам Дніпропетровщини. Зокрема, армійці РФ обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони.

Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілів Марганецької громади Нікопольського району пошкоджено 8 приватних будинків, 3 господарські споруди, кілька автівок та газогін. Окупанти гатили з важкої артилерії по Марганцю й по мирним селам громади, випустивши майже чотири десятки снарядів. Обійшлося бех жертв.

Окрім цього, армія РФ атакувала Нікополь. Також протягом дня стався обстріл Великомихайлівської громади у Синельниківському районі, внаслідок якого пошкоджено легковий автомобіль.

“Терористи воюють і помирають за імперські амбіції країни-агресора, проти демократичного світу і здорового ґлузду. Окупантам ніколи не перемогти у цій війні”, – наголосив Лукашук.