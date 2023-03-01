Про це написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, російські армійці поцілили по Нікополю – нині наслідки атаки уточнюються. Крім того, під ворожий вогонь потрапила також і Марганецька громада. Внаслідок обстрілів там понівечено будівлю фермерського господарства. Загинуло 8 свійських тварин, ще 5 поранено.

“Це так окупанти борються з “нацистами” – вбивають поголів‘я великої рогатої худоби. Нелюди”, – прокоментував Лукашук.

Також додається, що в громаді потрощено два приватні будинки і ще три господарські будівлі. Зазначено, що люди не постраждали. В інших районах області день минув без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що в ніч на 1 березня російські війська 8 разів завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії. Зокрема, Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська.