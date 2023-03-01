Про це написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, російські армійці поцілили по Нікополю – нині наслідки атаки уточнюються. Крім того, під ворожий вогонь потрапила також і Марганецька громада. Внаслідок обстрілів там понівечено будівлю фермерського господарства. Загинуло 8 свійських тварин, ще 5 поранено.
“Це так окупанти борються з “нацистами” – вбивають поголів‘я великої рогатої худоби. Нелюди”, – прокоментував Лукашук.
Також додається, що в громаді потрощено два приватні будинки і ще три господарські будівлі. Зазначено, що люди не постраждали. В інших районах області день минув без надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що в ніч на 1 березня російські війська 8 разів завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії. Зокрема, Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська.
- У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання.
- Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному (селище у тимчасово окупованому Криму), відправляють свої сім’ї до Росії.