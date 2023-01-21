21 січня російські військові завдали удару по Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Ворог атакував з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі. Там російські окупанти поцілили з важкої артилерії та РСЗВ.

Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються. Внаслідок атаки з людей ніхто не постраждав, пише Лукашук.

Водночас більше обстрілів на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано.

“Ліміти електроенергії для нашої області, встановлені “Укренерго”, залишаються невисокими — близько 51% від необхідної нам кількості”, — йдеться в повідомленні голови ДОР.