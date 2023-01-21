Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі. Там російські окупанти поцілили з важкої артилерії та РСЗВ.
Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються. Внаслідок атаки з людей ніхто не постраждав, пише Лукашук.
Водночас більше обстрілів на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано.
“Ліміти електроенергії для нашої області, встановлені “Укренерго”, залишаються невисокими — близько 51% від необхідної нам кількості”, — йдеться в повідомленні голови ДОР.
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