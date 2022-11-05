Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, ніхто не постраждав.
Лукашук зауважив, що наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна: “Прошу тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць”, — написав він у своєму повідомленні.
Водночас на інших територіях Дніпропетровської області день видався мирним попри декілька сигналів повітряної тривоги: “Майбутнє України — в наших руках. ЗСУ і весь український народ разом – та рушійна сила, яка приведе країну до Перемоги”, — додав Микола Лукашук.
- В Україні триває 255-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 75 440 російських загарбників.
- Попри публічні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо успішної часткової мобілізації, насправді Кремлю не вдалось зібрати достатню кількість сил, щоб досягти своїх цілей. А тому Путін створює умови для продовження прихованої мобілізації.