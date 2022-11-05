5 листопада російські окупаційні війська вдарили по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, ворожа армія поцілила по території одного з сіл.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, ніхто не постраждав.

Лукашук зауважив, що наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна: “Прошу тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць”, — написав він у своєму повідомленні.

Водночас на інших територіях Дніпропетровської області день видався мирним попри декілька сигналів повітряної тривоги: “Майбутнє України — в наших руках. ЗСУ і весь український народ разом – та рушійна сила, яка приведе країну до Перемоги”, — додав Микола Лукашук.