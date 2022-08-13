Вночі російські загарбники завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області - Нікопольському та Криворізькому.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Ніч знову під ворожим вогнем. Російська армія ударила по двох районах – Нікопольському та Криворізькому”, – зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

У Ніч на 13 серпня окупанти випустили 30 реактивних снарядів по Нікополю з реактивних систем залпового вогню “Град”. Внаслідок обстрілів у місті понівечені 11 багатоповерхових й 13 приватних будинків та дитячий садок.

Окрім того, виведено з ладу газогін та лінію електропередач. Зараз на місці працюють аварійні бригади. Серед людей постраждали немає.

За словами Валентина Резніченко, по Криворізькому району ворог ударив з реактивних систем залпового вогню “Ураган”, внаслідок чого поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Проте минулося без руйнувань та постраждалих.

Станом на початок 171-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве, Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Сторожове – Новосілка та Сухий Ставок – Лозове.