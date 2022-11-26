Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформації, в області запроваджено три черги відімкнень. Два дні поспіль енергетики вимикали електропостачання двом чергам, тоді зі світло залишалась лише одна черга споживачів.

Однак сьогодні ситуація змінилась і тепер знеструмлювати будуть одну чергу, а в цей час інші дві будуть зі світлом.

“При цьому надважливо економити, щоб область не перевищувала ліміту, який для нас встановило Укренерго. Бо якщо матимемо перевищення, знову будуть жорсткі відключення. Енергосистема все ще знесилена і оговтується після ударів, завданих росіянами”, – наголосив очільник Дніпропетровщини.