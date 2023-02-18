Протягом 18 лютого російські військові завдали удару по території Нікополя та Марганцю. Там зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, окупаційні війська РФ “не дають спокій Нікопольщині”. Внаслідок чого протягом дня дві громади району знову зазнали ворожих атак.

Зокрема, з важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю. В місті пошкоджено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі.

Також окупанти завдали удару по Марганцю. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду, пише Лукашук.