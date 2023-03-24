Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, протягом дня російська армія кілька разів вдарила по Нікопольському району. Окупанти атакували три громади – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь.
Крім того, ворог поцілив по Великомихайлівській громаді в Синельниківському районі області.
Внаслідок обстрілів, як зазначив Лукашук, пошкоджень зазнала будівля бази відпочинку, зачепило й електромережі: “Всюди минулося без постраждалих”, додав голова ДОР.
“Люди, які знають: буде важко, болісно, часом — на межі можливостей. Та навіть знаючи це, гаруватимуть на перемогу стільки, скільки потрібно”, — написав Лукашук.
Нагадаємо, що в ніч на 24 березня ворог атакував Кривий Ріг – на місто окупанти скерували шість безпілотників. Там було влучання п’яти дронів.
- У ніч на 23 березня російські війська завдали удару по території Краматорська та його околиць. Там пошкоджені щонайменше три будинки.
- У ніч на 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Ворожа ракета поцілила у місцевий пункт незламності, унаслідок чого загинуло троє осіб.