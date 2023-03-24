24 березня війська РФ завдали ударів по низці громад Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок чого пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а також електромережі. Зокрема, ворог обстріляв і сам Нікополь.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, протягом дня російська армія кілька разів вдарила по Нікопольському району. Окупанти атакували три громади – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь.

Крім того, ворог поцілив по Великомихайлівській громаді в Синельниківському районі області.

Внаслідок обстрілів, як зазначив Лукашук, пошкоджень зазнала будівля бази відпочинку, зачепило й електромережі: “Всюди минулося без постраждалих”, додав голова ДОР.

“Люди, які знають: буде важко, болісно, часом — на межі можливостей. Та навіть знаючи це, гаруватимуть на перемогу стільки, скільки потрібно”, — написав Лукашук.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня ворог атакував Кривий Ріг – на місто окупанти скерували шість безпілотників. Там було влучання п’яти дронів.