Протягом дня зафіксовано декілька ворожих обстрілів з важкої артилерії: вогнем окупанти накрили Покровську, Марганецьку громади та Нікополь.

Про це написав голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, від початку доби зафіксовано 11 повітряних тривог.

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів в одному з сіл сталася пожежа: вогнем знищено легкову автівку. Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків і ще півдесятка господарських споруд, мікроавтобус, дві машини, магазин, приватне підприємство, газогони та електромережі.

Крім того, Лукашук додав, що в Нікополі понівечено приватну оселю та будівлю приватного підприємства. Щодо інших районів Дніпропетровщини – всюди було тихо.