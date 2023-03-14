Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, від початку доби було зафіксовано 11 разів повітряних тривог.
Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів в одному з сіл сталася пожежа – вогнем знищено легкову автівку. Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків і ще півдесятка господарських споруд, мікроавтобус, 2 машини, магазин, приватне підприємство, газогони та електромережі.
Крім того, Лукашук додав, що в Нікополі понівечено приватну оселю та будівлю приватного підприємства. Щодо інших районів Дніпропетровщини – всюди було тихо.
- Внаслідок масованого ракетного удару на території Дніпропетровської області загинула одна людина та ще двоє — поранені. Водночас від артилерійських обстрілів в регіоні також є загиблі й поранені.
- Сьогоднішні масштабні повітряні тривоги в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування та польотами винищувача МіГ-31К.