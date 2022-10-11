В ніч на 11 жовтня російські військові обстріляли територію Дніпропетровської області з "Градів", "Ураганів", "Торнадо-С" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, ворог гатив “Градами”, “Ураганами”, “Торнадо-С” та важкою артилерією. Попередньо, минулося без постраждалих.

Водночас у Нікополі ударами пошкоджено автозаправну станцію та крамницю. У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

Також у Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Наразі деталі обстрілів з’ясовуються.

Згодом Резніченко додав, що на Синельниківщині росіяни ударили з “Торнадо-С” по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

“У Криворізькому районі ворог накрив “Ураганами” Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу. У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 000 родин. Енергетики продовжують роботу”, — зазначив голова ОВА.