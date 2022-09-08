У Дніпропетровській області ніч на 8 вересня минула з "тривогами" та обстрілами. Цього разу ворог знову поцілив у Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни чотири рази направляли свої “Гради” та важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо, ніхто не постраждав.

Водночас Марганецьку громаду обстріляли тричі. Внаслідок чого пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці. Також наразі з’ясовуються масштаби руйнацій у громаді.

У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія: “Обірвана лінія електропередач. Електрики уже лагодять”, — сказав Резніченко.

В інших районах ніч була спокійною, а на цю хвилину тихо.