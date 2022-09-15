В Дніпропетровській області всю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і потерпали від нових обстрілів, адже війська РФ протягом ночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Він наголосив, що минулося без постраждалих.

У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 родин. Однак, енергетики лагодять несправності.

“Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували “Градами” і дроном-камікадзе. Пошкоджені з 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства”, — йдеться в повідомленні.

Водночас у Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста.

За уточненими даними, били росіяни ракетами “Кинджал” та “Іскандер”. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Зазначається, що його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. За словами Резніченка, рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.

Внаслідок інциденту підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв: “Люди евакуйовані”, — запевнив голова ОВА.

Також через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей. Тривають відновлювальні роботи.