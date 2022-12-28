У ніч на 28 грудня Нікопольський район Дніпропетровської області знову потерпав від ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, ворог вдарив по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській: “Люди неушкоджені”, — додав Резніченко.

Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди зруйнували там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Крім того, руйнувань зазнали 20 сонячних панелей.

У інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій.