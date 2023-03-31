Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
Він розповів, що 31 березня територія Нікопольського району області знову зазнала ворожих обстрілів. Російські окупанти двічі завдали удару по території району, а саме — по Марганецькій громаді.
Ворог атакував її з безпілотника та з важкої артилерії.
Внаслідок атаки понівечено будівлю соціального закладу, автівку, дві господарські споруди. Минулося без жертв та постраждалих.
У інших районах області обстрілів не було зафіксовано.
- 30 березня російські окупанти обстрілювали Харків та область. Не обійшлось без руйнувань та постраждалих.
- В Україні триває 401-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 173 тисячі російських окупантів.
- У ніч на 31 березня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом було випущено 10 БПЛА, з яких 9 вдалось знищити.