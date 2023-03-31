У п'ятницю російські військові завдали двічі удару по території Марганецької громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

Він розповів, що 31 березня територія Нікопольського району області знову зазнала ворожих обстрілів. Російські окупанти двічі завдали удару по території району, а саме — по Марганецькій громаді.

Ворог атакував її з безпілотника та з важкої артилерії.

Внаслідок атаки понівечено будівлю соціального закладу, автівку, дві господарські споруди. Минулося без жертв та постраждалих.

У інших районах області обстрілів не було зафіксовано.