Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, росіяни не припиняють атаки по Нікопольському району. Вночі ворог знову скерував туди снаряди від важкої артилерії: “Поцілили по самому Нікополю”, — йдеться в повідомленні.
Втім, як зазначив голова ДОР, люди не постраждали. Наразі уточнюються наслідки обстрілу.
Водночас в інших районах Дніпропетровської області ніч минула без повітряної тривоги та ворожих атак.
“Критична інфраструктура області працює, діють графіки відключень електроенергії. За даними Генштабу, зберігається загроза ракетних ударів по всій Україні. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, будьте пильними й бережіть себе”, — додав Микола Лукашук.
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