Внаслідок масованого ракетного удару на території Дніпропетровської області загинула одна людина та ще двоє — поранені. Водночас від артилерійських обстрілів в регіоні також є загиблі й поранені.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, російська армія завдавала ударів по Дніпропетровщині протягом всієї ночі. Як зауважив Лукашук, ворог атакував область ракетами, дронами й важкою артилерією.

Внаслідок обстрілів загину 34-річний чоловік, ще одна дівчина 28 років та хлопець 19 років постраждали у Червоногригорівській громаді на Нікопольщині.

“Поранених шпиталізували. Ворог майже всю річ атакував громаду з РСЗВ: там пошкоджено 12 приватних будинків, одна господарська споруда зруйнована і ще 9 понівечено, зачепило й лінію електропередач”, — додав голова ДОР.

З важкої артилерії окупанти завдали удару і по Нікополю. У місті пошкоджено 4 п‘ятиповерхівки: “На щастя, без жертв”, — йдеться в повідомленні.

Вранці під обстріл потрапила й Марганецька громада, де пошкоджено приватний будинок.

Лукашук сповістив і щодо атак дронами та ракетних ударів. Він сказав, що є влучання у Нікопольському, Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Крім того, серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Наслідки атак нині ліквідовують.

Через ворожі обстріли на Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення світла. Внаслідок цього було знеструмлено каналізаційно-фільтрувальні станції на лівому березі міста Кам’янське. Через відсутність світла у Першотравенську наразі припинено водопостачання.