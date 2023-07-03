Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук
За його словами, піл обстрілом опинилися Нікополь та Марганець.
У результаті пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід, лінія електропередач та сонячна панель.
Поранена й ушпиталена 86-річна жінка. В неї – уламкові поранення. Лікарі надали їй необхідну медичну допомогу. Зараз стан жінки задовільний.
Також Лукашук додав, що в Криворізькому районі ПвК “Схід” знищили ворожий безпілотник – “Шахед-136”.
- Уночі російські окупаційні війська черговий раз атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого зайнявся вогонь в одному з приватних житлових будинків столиці. Станом на зараз пожежу ліквідовано.
- Російські окупаційні сили атакували житловий квартал Херсона. Троє мешканців зазнали поранень.
- Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Є постраждалі серед цивільного населення.