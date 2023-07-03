Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук

За його словами, піл обстрілом опинилися Нікополь та Марганець.

Фото: Лукашук

У результаті пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід, лінія електропередач та сонячна панель.

Фото: Лукашук

Поранена й ушпиталена 86-річна жінка. В неї – уламкові поранення. Лікарі надали їй необхідну медичну допомогу. Зараз стан жінки задовільний.

Фото: Лукашук

Також Лукашук додав, що в Криворізькому районі ПвК “Схід” знищили ворожий безпілотник – “Шахед-136”.