4 лютого російські військові два рази завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Там ворог пошкодив електромережі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, двічі протягом дня росіяни обстріляли Нікопольщину. Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії “прилетіло” до Червоногригорівської та Марганецької громад.

Внаслідок обстрілу в одному з сіл пошкоджено електромережі. Втім, минулося без постраждалих. В інших районах області ворожих обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі з важкої артилерії також обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів. Про це станом на ранок повідомляв Лукашук.