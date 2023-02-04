Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, двічі протягом дня росіяни обстріляли Нікопольщину. Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії “прилетіло” до Червоногригорівської та Марганецької громад.
Внаслідок обстрілу в одному з сіл пошкоджено електромережі. Втім, минулося без постраждалих. В інших районах області ворожих обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, що росіяни цієї ночі з важкої артилерії також обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів. Про це станом на ранок повідомляв Лукашук.
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