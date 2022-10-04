Про це повідомив голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, поранено четверо чоловіків — 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них наразі перебувають у лікарні. Водночас понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.
Також обстріли пошкодили й школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.
Резніченко зауважив, що Нікополь залишився без води через пошкоджені мережі помпової станції водоканалу. Понад 7 тисяч родин — без світла. Голова ОВА сказав, що половину енергетики вже під’єднали.
Крім того, обстрілів зазнали Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. У Покровській через атаку загорілися склади сільгосппідприємства, полум’я вже загасили.
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