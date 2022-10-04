В ніч на 4 жовтня російські військові обстріляли Нікополь. Там зафіксували близько 30 "прильотів" з "Градів", а також важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки є четверо поранених.

Про це повідомив голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, поранено четверо чоловіків — 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них наразі перебувають у лікарні. Водночас понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.

Також обстріли пошкодили й школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

Резніченко зауважив, що Нікополь залишився без води через пошкоджені мережі помпової станції водоканалу. Понад 7 тисяч родин — без світла. Голова ОВА сказав, що половину енергетики вже під’єднали.

Крім того, обстрілів зазнали Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. У Покровській через атаку загорілися склади сільгосппідприємства, полум’я вже загасили.