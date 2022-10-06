Дніпропетровщина: росіяни обстріляли 3 громади області, є руйнації

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, попередньо, люди не постраждали.
У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Резніченко додав, що її уже приборкали. Також в місті пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.
У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Водночас у Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються: “В інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину [7:47, 6 жовтня] спокійно”, — додав голова ОВА.
- Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що попередньо внаслідок ворожої атаки по обласному центу загинуло дві жінки, а ще п’ятеро людей перебувають під завалами.
- Під ранок 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області.
- Протягом минулої доби, 5 жовтня, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло 4 мирних мешканців.