Дніпропетровщина: росіяни обстріляли 3 громади області, є руйнації

В ніч на 6 жовтня росіяни завдавали ударів по території Нікопольської, Марганецької та Мирівської громад з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Їх атакували 5 разів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Резніченко додав, що її уже приборкали. Також в місті пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.

У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Водночас у Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються: “В інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину [7:47, 6 жовтня] спокійно”, — додав голова ОВА.