Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
Російські військові не припиняються обстріли територій Дніпропетровської області.
28 січня, за словами Лукашука, два райони знову потрапили під ворожий вогонь. Окупанти завдали ударів по громадах з важкої артилерії.
Зокрема, вранці росіяни вдарили по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Там було зафіксовано близько десяти снарядів.
Також армія РФ атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі: “Люди неушкоджені, це головне”, — додав голова ДОР.
Він додав, що терор цивільного населення — “звичний для окупантів метод”.
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