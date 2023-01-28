Окупаційні війська знову завдали ударів по території Дніпропетровської області. Лише у Нікопольський район "прилетіло" близько 10 ворожих снарядів.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

Російські військові не припиняються обстріли територій Дніпропетровської області.

28 січня, за словами Лукашука, два райони знову потрапили під ворожий вогонь. Окупанти завдали ударів по громадах з важкої артилерії.

Зокрема, вранці росіяни вдарили по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Там було зафіксовано близько десяти снарядів.

Також армія РФ атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі: “Люди неушкоджені, це головне”, — додав голова ДОР.

Він додав, що терор цивільного населення — “звичний для окупантів метод”.