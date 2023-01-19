Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, цієї ночі росіяни завдали ударів по Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок чого понад 30 ворожих снарядів “прилетіли” у дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку.

Попередньо, люди не постраждали. Втім, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Як додав Резніченко, ще триває з’ясування наслідків.

Водночас в інших районах ніч минула без тривог та атак.

Наслідки обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області / Фото: Валентин Резніченко