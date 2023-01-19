У ніч на 19 січня військові РФ завдали удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині, пошкодивши житлові будинки. За даними місцевої влади, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, цієї ночі росіяни завдали ударів по Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок чого понад 30 ворожих снарядів “прилетіли” у дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку.

Попередньо, люди не постраждали. Втім, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Як додав Резніченко, ще триває з’ясування наслідків.

Водночас в інших районах ніч минула без тривог та атак.