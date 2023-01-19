Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, цієї ночі росіяни завдали ударів по Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок чого понад 30 ворожих снарядів “прилетіли” у дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку.
Попередньо, люди не постраждали. Втім, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Як додав Резніченко, ще триває з’ясування наслідків.
Водночас в інших районах ніч минула без тривог та атак.
- Протягом минулої доби, 18 січня, українські захисники відбили чотирнадцять атак російських окупантів у Луганській та Донецькій областях.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі закликав пришвидшити прийняття рішень щодо протидії російській агресії проти України