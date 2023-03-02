У ніч на 2 березня російські війська завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Окупанти пошкодили будівлі дитячого садка, аптеки, магазинів та житлових будинків.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, протягом ночі зафіксовано два обстріли Нікопольського району. Там ворог вдарив з важкої артилерії по двох громадах.

У самому Нікополі обстрілом росіяни пошкодили дитячий садок, 3 магазини та аптеку. Також в місті, як пише Лукашук, обстріляно 8 п’ятиповерхівок, гаражі та автівки, електромережі й водогін.

Водночас у Червоногригорівській громаді наслідки атаки уточнюються.