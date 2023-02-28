Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
“Нікопольщина не знає спокою: ніч в районі знову видалася напруженою через ворожі обстріли”, — йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, окупанти скерували снаряди від важкої артилерії на Нікополь. Внаслідок атаки у місті зруйновано три приватні будинки та господарську споруду, а також пошкоджено будівлю готелю, автівку та електромережі.
Втіс, минулося без постраждалих.
В інших районах Дніпропетровщини обстрілів не зафіксовано: “Зберігаємо спокій і працюємо на перемогу. Ми впораємось”, — додав голова ДОР.
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