У ніч на 28 лютого російські війська завдали удару по території Нікополя Дніпропетровської області. Там зруйновано житлові будинки та готель.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

“Нікопольщина не знає спокою: ніч в районі знову видалася напруженою через ворожі обстріли”, — йдеться в повідомленні.

За словами Лукашука, окупанти скерували снаряди від важкої артилерії на Нікополь. Внаслідок атаки у місті зруйновано три приватні будинки та господарську споруду, а також пошкоджено будівлю готелю, автівку та електромережі.

Втіс, минулося без постраждалих.

В інших районах Дніпропетровщини обстрілів не зафіксовано: “Зберігаємо спокій і працюємо на перемогу. Ми впораємось”, — додав голова ДОР.