Протягом 4 березня окупанти завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Там загинуло двоє людей. У самому Нікополі пошкоджено готель.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, російські окупаційні війська “здійснили черговий злочин”. Ворог обстріляв Нікопольський район з РСЗВ та важкої артилерії, внаслідок чого в Червоногригорівській громаді загинув 68-річний чоловік та 57-річна жінка.

Там пошкоджено заправку, 11 приватних будинків, п‘ятиповерхівку, 3 господарські споруди, газогін та електромережі. Також загинули свійські птахи, додав Лукашук.

Водночас рятувальникам довелося загасили три осередки пожежі.

Окрім цього, армія РФ вдарила по Нікополю. В місті пошкоджено будівлю готелю. Також під обстріл потрапила і Марганецька громада. Минулося без постраждалих.