Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, російські окупаційні війська “здійснили черговий злочин”. Ворог обстріляв Нікопольський район з РСЗВ та важкої артилерії, внаслідок чого в Червоногригорівській громаді загинув 68-річний чоловік та 57-річна жінка.
Там пошкоджено заправку, 11 приватних будинків, п‘ятиповерхівку, 3 господарські споруди, газогін та електромережі. Також загинули свійські птахи, додав Лукашук.
Водночас рятувальникам довелося загасили три осередки пожежі.
Окрім цього, армія РФ вдарила по Нікополю. В місті пошкоджено будівлю готелю. Також під обстріл потрапила і Марганецька громада. Минулося без постраждалих.
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