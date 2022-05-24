Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Обстріл здійснили з систем залпового вогню “Град”. Внаслідок було пошкоджено житлові будинки. Проте, за словами голови ОВА, постраждалих серед цивільних та особового складу немає.

Резніченко також додав, що ворог поцілив по полях У Широківській громаді. Через вибух утворилася яма глибиною 4 метри.