Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Обстріл здійснили з систем залпового вогню “Град”. Внаслідок було пошкоджено житлові будинки. Проте, за словами голови ОВА, постраждалих серед цивільних та особового складу немає.
Резніченко також додав, що ворог поцілив по полях У Широківській громаді. Через вибух утворилася яма глибиною 4 метри.
“Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з “Ураганів” Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали. У Широківській громаді ворог поцілив по полях”, — зазначив Резніченко.
- Нагадаємо, що 23 травня російські війська обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Внаслідок удару чотирьох ракет є серйозні руйнування залізничної колії, постраждалих немає.
- Також ввечері 22 травня росіяни обстріляли місто Миколаїв касетними боєприпасами. Містян закликали триматись якомога далі від вікон.
- 22 травня росіяни завдали ракетних ударів по місту Малин Житомирської області. Під час обстрілів в області лунала повітряна тривога.
- По Запорізькій області вночі окупанти запустили кілька ракет. В одному з сіл вони вразили цивільну інфраструктуру, що призвело до постраждалих.