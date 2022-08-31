Ніч на 31 серпня у Дніпропетровській області знову минула під російським вогнем. Цього разу ворог поцілив у Нікопольський район регіону. Росіян обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Двічі завдали удару по самому Нікополю. Внаслідок чого поранена 57-річна жінка. За словами Резніченка, вона перебуває у лікарні в середньому стані тяжкості.

Також ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів та аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

Водночас у Мирівській громаді минулося без постраждалих, а в інших районах зараз спокійно.