Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Двічі завдали удару по самому Нікополю. Внаслідок чого поранена 57-річна жінка. За словами Резніченка, вона перебуває у лікарні в середньому стані тяжкості.
Також ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів та аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.
Водночас у Мирівській громаді минулося без постраждалих, а в інших районах зараз спокійно.
- Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.
- У російському Бєлгороді пролунали вибухи. За попередніми даними жертв немає, а в місті спрацювало ППО.
- Станом на початок 189-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили наступ окупантів поблизу Веселої Долини, Зайцевого, Красногорівки та Мар’їнки.