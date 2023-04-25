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Дніпропетровщина: росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганець – сталася пожежа. Є жертви

Протягом дня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, росіяни обстріляли з важкої артилерії місто Марганець, внаслідок чого на території приватного домоволодіння загорівся гараж. Також через обстріл постраждали дві жінки, яких було ушпиталено до лікарні.

Вівторок, 25 квітня 2023, 21:56
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Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, внаслідок артобстрілу також знищено 2 господарчі споруди. Пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 8 приватних будинків, 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.

Крім того, Лукашук наголосив, що надвечір ворог вдарив по місту Нікополь, пошкодивши багатоквартирний будинок та 6 легкових автомобілів.

Зараз на місці працюють рятувальники та з‘ясовуються наслідки.

За даними Генштабу, протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів із ЗРК “С-300” по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

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