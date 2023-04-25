Дніпропетровщина: росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганець – сталася пожежа. Є жертви

Протягом дня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, росіяни обстріляли з важкої артилерії місто Марганець, внаслідок чого на території приватного домоволодіння загорівся гараж. Також через обстріл постраждали дві жінки, яких було ушпиталено до лікарні.

Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, внаслідок артобстрілу також знищено 2 господарчі споруди. Пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 8 приватних будинків, 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.

Крім того, Лукашук наголосив, що надвечір ворог вдарив по місту Нікополь, пошкодивши багатоквартирний будинок та 6 легкових автомобілів.

Зараз на місці працюють рятувальники та з‘ясовуються наслідки.

За даними Генштабу, протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів із ЗРК “С-300” по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.