Дніпропетровщина: росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганець – сталася пожежа. Є жертви

Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, внаслідок артобстрілу також знищено 2 господарчі споруди. Пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 8 приватних будинків, 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.
Крім того, Лукашук наголосив, що надвечір ворог вдарив по місту Нікополь, пошкодивши багатоквартирний будинок та 6 легкових автомобілів.
Зараз на місці працюють рятувальники та з‘ясовуються наслідки.
За даними Генштабу, протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів із ЗРК “С-300” по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.
- За добу російські армійці обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 39 житлових будинків.
- В Україні триває 426-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 187 тисяч російських окупантів.
- Внаслідок російського удару ракетою С-300 по центру Куп’янська на Харківщині постраждало 10 осіб. Водночас одна людина загинула.