Військові РФ обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Водночас у Великій Костромці пошкоджено 14 будинків. Серед цивільних поранених чи загиблих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради у Telegram.

За його словами, під час ранкових обстрілів в Синельниківському районі у двох агропідприємствах було пошкоджено дві вантажівки та трактор, зруйновані гараж та кузня. Зафіксовано “прильоти” шести ракет “С-300”. На місці влучання утворились вирви, завглибшки до 7 метрів.

Також після ранкового обстрілу в Марганецькій громаді пошкоджено 10 житлових будинків, 12 господарчих споруд, газопровід, лінії електропередач. Втім, люди не постраждали.

Зеленодольську громаду ворог ввечері вдруге обстріляв з “Ураганів”, а у Великій Костромці пошкоджено 14 будинків та лінія електропередач. Наразі тривають ремонтні роботи. Люди поранень не зазнали.

В інших районах Дніпропетровської області день був тихим.