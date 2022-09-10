Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради у Telegram.
За його словами, під час ранкових обстрілів в Синельниківському районі у двох агропідприємствах було пошкоджено дві вантажівки та трактор, зруйновані гараж та кузня. Зафіксовано “прильоти” шести ракет “С-300”. На місці влучання утворились вирви, завглибшки до 7 метрів.
Також після ранкового обстрілу в Марганецькій громаді пошкоджено 10 житлових будинків, 12 господарчих споруд, газопровід, лінії електропередач. Втім, люди не постраждали.
Зеленодольську громаду ворог ввечері вдруге обстріляв з “Ураганів”, а у Великій Костромці пошкоджено 14 будинків та лінія електропередач. Наразі тривають ремонтні роботи. Люди поранень не зазнали.
В інших районах Дніпропетровської області день був тихим.